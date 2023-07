Grandine e forte vento, volano i vasi di piante sulle terrazze. Ancora temporali

PADOVA / ROVIGO - Sembrava finita e invece ci risiamo. Ancora grandine e forti temporali, questa volta concentrati su Padova e Rovigo.

Una sorta di cella temporalesca ha colpito nel pomeriggio di oggi, 26 luglio, e poi in serata.

A Padova è caduta grandine nella zona dei Colli Euganei e temporali si sono registrati con diversa intensità in tutta la provincia. A Monselice è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la caduta di un albero che ha ostruito la strada. Una sorta di nube nera che ha attraversato la zona nel giro di qualche ora.

Ma attimi di paura si sono vissuti anche in provincia di Rovigo. In città il vento era molto forte, al punto da far cadere vasi di piante sulle terrazze dei condomini. Nella zona di Buso e Canale sono piovuti dal cielo chicchi di grandine: meno grossi rispetto a quelli visti nei giorni scorsi ma in grande quantità.