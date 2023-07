VITTORIO VENETO (TREVISO) - Sembrava che il giorno dopo potesse essere quello della conta dei danni, ma il maltempo ha dato un altro duro colpo alle aziende del territorio. Nella serata di martedì, ad appena 24 ore dalla prima devastante tempesta, la grandine è tornata a cadere violentemente, danneggiando gli stabilimenti della zona industriale di San Giacomo, fra Conegliano e Vittorio Veneto.

Proprio mentre alcuni gruppi stavano già rimettendo in sesto i propri locali e soprattutto gli impianti di produzione, le intemperie hanno creato nuovi danni, in certi casi addirittura più pesanti di quelli della sera precedente, costringendo i management a ulteriori interventi e a contromisure d’urgenza. Ne sa qualcosa la Silko della Ali Group, specializzata in cucine professionali e arredamenti per la ristorazione, che ha deciso di ricorrere alla cassa integrazione (possibile in questi frangenti), fermando la produzione così da poter ripristinare al più presto le proprie attrezzature, oltre che l’immobile . «E’ un autentico disastro - ha raccontato con voce affranta Chiara Capraro, responsabile del personale -. Ad avere la peggio è stato uno degli stabilimenti del nostro Gruppo dove la grandine ha rotto il tetto, lasciando entrare la pioggia che ha poi impregnato e fatto cedere l’intero sottotetto. Gli spazi si sono allagati e abbiamo quindi trasferito in altre sedi il personale degli uffici amministrativi e commerciali, mentre già da ieri abbiamo dovuto interrompere le linee produttive, così da poter sistemare e ripulire dai detriti l’intera fabbrica».

LA RICHIESTA

L’azienda di Vittorio Veneto ha dunque provveduto, prima in provincia di Treviso a farne richiesta, alla cassa integrazione che potrà durare (ma le speranze della dirigenza sono quelle di ridurre i giorni) per un’intera settimana. Nel frattempo, si cerca di fare un primo bilancio delle perdite, anche se «per noi è ancora presto per fare una stima esatta dei danni subiti, ma si potrebbero tranquillamente aggirare intorno al milione di euro - ha detto Matteo Gaiot, chief operation manager della Silko, che è rimasto ininterrottamente in sede dal mattino di martedì - Ci sono i macchinari da recuperare, lo stato della componentistica da verificare, l’ambiente di lavoro da rimettere in sicurezza e ancora non abbiamo preso per mano i prodotti che erano già stati inscatolati. Avevamo in programma la consegna di molti ordini e il completamento delle commesse da chiudere entro la pausa estiva: ora dobbiamo fare l’impossibile per rispettare le scadenza. D’altronde, i clienti non aspettano». «A questo si aggiungono i quasi 4mila metri quadri di copertura che dovremo rifare completamente in almeno due capannoni - ha continuato il responsabile - In uno di questi, siamo praticamente a cielo aperto e confidiamo nella (vana) speranza che non arrivi altra pioggia anche nei giorni a venire. L’elemento peggiore è che non siamo riusciti a trovare ditte specializzate nel ripristino del tetto che si siano rese disponibili prima della prossima settimana. Per noi, un’eternità».

LE PERIZIE