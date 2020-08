Maltempo nel Vicentino: strade con fango e acqua, Bassano allagata, alberi caduti, fulmine sui cavi elettrici a Breganze

Il maltempo di queste ore sta colpendo in Veneto duramente alcune aree, in particolare il Bassanese e l'area pedemontana trevigiana. L'assessore regional alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, si sta recando a Bassano del Grappa dove nel pomeriggio presso la sede del Centro Operativo Misto farà il punto della situazione.



Maltempo a Bassano

Allagamenti, frane, alberi caduti e il Bassanese finisce sott'acqua. In città, a Bassano, strade sommerse dall'acqua. Un fango e detriti in strada a Solagna, paese rimasto isolato e automobilisti prigionieri delle auto nei sottopassaggi allagati. Ma disagi e allagamenti di strade si sono verificati anche a Campese,e Romani d'Ezzelino, Thiene, Sarcedo, Zugliano. Un fulmine si è abbattuto sui cavi della rete elettrica a Breganze, abitazioni senza corrente.

«In vari punti del territorio - riferisce - sono già all'opera più di venti squadre di volontari della Protezione Civile e altre stanno intervenendo nella zone delle pedemontana trevigiana». Sono circa un'ottantina gli interventi di soccorso, tra quelli risolti e quelli in corso, in particolare nei Comuni di Solagna, Bassano, Pove del Grappa, soprattutto per cantine e taverne allagate, fango e detriti portati dalle piogge, alberi caduti.



Bufera a Trieste

Tromba d'aria a Lignano oggi. La paurosa colonna si staglia all'orizzonte Video Maltempo in Friuli Venezia Giulia. Una colonna nera, minacciosa, si staglia sull'orizzonte, fluttua sulle acque, si muove e sembra andare verso la costa. Fortunatamente la tromba marina non è arrivata alla cosa, scongiuranto i danni che avrebbe provocato. Ma in molti sulla spiaggia l'hanno filmata.

Ultimo aggiornamento: 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA