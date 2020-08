Tromba d'aria a Lignano oggi. La paurosa colonna si staglia all'orizzonte Video

Maltempo in Friuli Venezia Giulia. Una colonna nera, minacciosa, si staglia sull'orizzonte, fluttua sulle acque, si muove e sembra andare verso la costa. Fortunatamente la tromba marina non è arrivata alla cosa, scongiuranto i danni che avrebbe provocato. Ma in molti sulla spiaggia l'hanno filmata.

MALTEMPO ANCHE IN VENETO

Maltempo anche a Trieste

lNell'area di Trieste sono cadute nelle ultime ore 40 millimetri di pioggia tra gli acquazzoni abbattutisi tra ieri pomeriggio e la scorsa notte sulla città, sul Carso e nella provincia, a Muggia in particolare. Acquazzoni previsti ma che hanno causato danni, accompagnati da raffiche di vento fino a 94 chilometri orari... (leggi tutto)

Maniago, temporale nella notte, allagao un garage di 300 metri quadrati



