ROSOLINA Alberi abbattuti, piegati su case, recinzioni e auto, rami spezzati finiti in mezzo alla strada, attrezzature e suppellettili delle spiagge fatti volare dalle forti raffiche di vento. È stata una notte di paura quella vissuta a Rosolina Mare tra domenica e lunedì. Una perturbazione annunciata, ma che nessuno poteva prevedere si trasformasse in una tromba d’aria. Il sibilo delle raffiche di vento, il temporale violentissimo che si è abbattuto nel cuore della notte, un black-out. Gli ingredienti per il disastro c’erano tutti, insomma, anche se a guardare con il distacco del giorno dopo, viene da dire che poteva andare sicuramente peggio. «Gli stabilimenti hanno avuto, chi più, chi meno, una serie di piccoli danni -conferma Ferdinando Ferro, presidente del Cob-Consorzio operatori balneari e titolare del bagno Primavera - sono volate via tende, ombrelloni, sedie, vasi, lettini ribaltati o rotti, ma nessun serio danno alle strutture. Tanti piccoli danni che, purtroppo, in una stagione vanno messi in conto, ma che non hanno impedito di ripristinare il tutto già nel corso della mattinata».

DISASTRO IN SPIAGGIA

Una situazione che conferma anche Ulderico Donà del bagno dal Moro, che ha dovuto recuperare alcuni lettini in acqua e altre suppellettili spazzate via dal vento, mentre la parte più bassa delle stabilimento, che paradossalmente è dove si trova il ristorante Stella Marina, è stata parzialmente allagata. I danni maggiori si sono registrati nel bagno Perla di Ciro Patrian, dove il vento ha investito gazebo, tavoli e sedie, oltre a lettini e ombrelloni, e nel bagno Belvedere.

«Il guardiano notturno ci ha chiamato alle 2.15, quando c’è stata la prima interruzione dell’energia elettrica - racconta Katuscia Chieregato - quando è tornata, attraverso le telecamere abbiamo visto immagini davvero terrificanti. Lungo il tragitto da casa alla spiaggia, poi, è stato difficile procedere a causa dei rami finiti sulla strada e della scarsa visibilità. E poi abbiamo visto i giochi sradicati dalla loro sede e incastrati nella struttura, tettoie, tende, sedie, lettini, tutti volati via e danneggiati. Abbiamo lavorato fino alle 5.30 per mettere in sicurezza il tutto, ma nel frattempo il secondo prolungato blackout ha provocato danni agli alimenti conservati nei frigo. Poi, durante il giorno, abbiamo ripristinato tutto. Ripartire è difficile, ma ormai quest’anno è tutta una ripartenza e non ci faremo scoraggiare neppure da questa batosta».

RIPARTENZA A OSTACOLI

«Questa stagione era nata all’insegna del cercare di limitare i danni e ora più che mai intendiamo portarla a termine fornendo il miglio servizio possibile - aggiunge dalla scuola di vela di Rosapineta Sud Danilo Rispo, che è anche il capo animatore di Verdeblu - nel corso della mattinata abbiamo ripristinato tutte le attrezzature; dalle griglie delle tavole divelte alle vele che abbiamo recuperato negli stabilimenti vicini. Fortunatamente siamo solo stati sfiorati dalla tromba d’aria».

Chi ancora nel pomeriggio di ieri era impegnato nei sopralluoghi nella località turistica, è il sindaco Franco Vitale. «Eventi di questo tipo, purtroppo, sono frequenti nelle località marittime anche se soprattutto quest’anno non ci voleva - sottolinea- come amministrazione, anche attraverso la Protezione Civile, ci siamo attivati subito per liberare e mettere in sicurezza le strade, monitorare le situazioni di pericolo per cittadini e turisti, soprattutto in considerazione che l’ondata di maltempo si prolungherà in questo primo scorcio di settimana. Siamo ancora in piedi e pronti a portare a termine nel migliore dei modi questa stagione che sta entrando nel vivo».

ALBARELLA

Pochi danni anche nella vicina isola di Albarella, dove sono cadute alcune piante e, a causa di un guasto elettrico alla torre idrica, per alcune ore nelle abitazioni e nelle strutture dell’isola ci sono stati problemi di pressione dell’acqua.

