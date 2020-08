Allagamenti, alberi sradicati e imbarcazione in difficoltà. Oltre 50 le richieste di aiuto

TRIESTE - Alberi caduti, ascensori bloccati, allagamenti e persino delle imbarcazione in difficoltà Sono già una 50na le richieste di intervento arrivate al Comando provinciale di Trieste dei Vigili del fuoco per un incredibile fortunale che si è abbattuto nel tardo pomeriggio su tutta la zona. Dalle 18.30 circa, a causa del fortunale che stà imperversando sul territorio, la sala operativa dei Vigili del fuoco stà ricevendo continue richieste di soccorso, in pochi minuti sono più di 20 le richieste giunte e altre stanno continuano ad arrivare. Alle 20 le richieste erano già arrivate a 50. In soccorso anche il personale nautico e il personale NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) che è uscito in mare per il soccorso ad alcune imbarcazioni in difficoltà in Golfo. Fortunatamente non si registrano feriti.

Ultimo aggiornamento: 20:16

