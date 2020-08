Oriago allagata, strade sotto'acqua, case "invase". Il punto in Riviera e nel Miranese

Oriago, frazione di Mira, allagata per il tempo, sott'acqua molte strade da via Risorgimento a via Caleselle. Acqua anche nelle case.



Un violento temporale, sviluppatosi questo pomeriggio attorno alle 16, ha causato allagamenti e disagi in tutta la Riviera del Brenta e in alcune aree del Miranese. La zona più colpita è Oriago, frazione di Mira, dove alcune strade sono state letteralmente invase dall'acqua, che è penetrata in alcuni casi fin dentro gli appartamenti. I danni maggiori si sono verificati nelle vie Caleselle e Risorgimento. In via Oriago, al confine con il comune di Spinea, la strada allagata ha reso inutilizzabile un sottopassaggio. Danni anche a Borbiago, dove i tombini non hanno retto la pressione dell'acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in alcune aree di Mestre e a Martellago. Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA