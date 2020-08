Maltempo in Friuli. Caduti 40 millimetri di pioggia, raffiche di vento a 94 km orari

Nell'area di Trieste sono cadute nelle ultime ore 40 millimetri di pioggia tra gli acquazzoni abbattutisi tra ieri pomeriggio e la scorsa notte sulla città, sul Carso e nella provincia, a Muggia in particolare. Acquazzoni previsti ma che hanno causato danni, accompagnati da raffiche di vento fino a 94 chilometri orari.



I vigili del fuoco hanno ricevuto un centinaio di richieste di soccorso e sono intervenuti per caduta di alberi in alcune aree del Carso e anche per un paio di imbarcazioni che sono colate a picco, ormeggiate in porticcioli turistici. È stato necessario chiudere alcune strade. Una decina di intervento sono ancora in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA