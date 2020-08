Maniago, temporale nella notte, allagao un garage di 300 metri quadrati

MANIAGO - Il maltempo si abbatte nella notte anche nella Destra Tagliamento. A seguito dei fenomeni temporaleschi che hanno interessato il maniaghese nella nottata, una squadra dei vigili del fuoco di Maniago è intervenuta intorno alle 4.30 in vicolo Settembrini per l'allagamento di un garage, interessando una superficie di circa 300 metri quadrati. Posizionata e messa in funzione la motopompa, i Vigili del Fuoco hanno potuto così liberare il piano dall'acqua, concludendo le operazioni attorno alle 6. I pompieri erano intervenuti ieri sera anche per un'automobile finita fuori strada a Pordenone. © RIPRODUZIONE RISERVATA