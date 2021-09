Viaggia in tangenziale e non si accorge della coda per il cantiere: pauroso tamponamento di 5 vetture

SARCEDO - Maxi tamponamento con cinque auto coinvolte sulla ex tangenziale sp111 Nuova Gasparona. Poco dopo le 12 di oggi il conducente di un'autovettura proveniente da Breganze che circolava sulla sp 111, con direzione di marcia verso Thiene, giunta all'altezza del cavalcavia in corrispondenza dello svincolo per via Delle Monache di Sarcedo, per cause in corso di accertamento non si avvedeva che i veicoli che lo precedevano erano fermi sulla carreggiata a causa di un cantiere stradale di riasfaltatura della carreggiata, dando così origine ad un tamponamento a catena che ha coinvolto altre 4 autovetture.

A seguito dell'incidente, venivano trasportati al pronto soccorso di Santorso - con lesioni lievi, per fortuna - i conducenti di tre delle autovetture coinvolte, tra i quali il conducente che aveva causato il tamponamento, nonchè uno dei passeggeri dei veicoli. I rilievi del sinistro e la egolazione traffico sono stati effettuati da due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene.

Per il soccorso e trasporto all'ospedale di Santorso dei feriti sono intervenute due ambulanze del Suem 118. La ocietà Sicurezza e Ambiente ha provveduto alla pulizia e alla messa in sicurezza della sede stradale,conciata piuttosto male a causa delle perdite di liquido oliosi e scivoloso da parte dei veicoli coinvolti nel sinistro.