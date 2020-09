Maxi-tamponamento tra tre auto: il traffico va in tilt

PONTE NELLE ALPI - Tamponamento tra tre auto oggi, primo settembre, in tarda mattinata a Ponte nelle Alpi. A finire uno contro l'altra una Volvo, che è finita contro una Mercedes Classe A, e alla fine contro un Jeep Renegade. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto e la pattuglia della polizia stradale per i rilievi di legge. Sembrava che ci fosse una persona anziana ferita, in realtà l'ambulanza intervenuta sul posto non ha portato persone all'ospedale: si trattava solo di iniziale choc per l'impatto. Qualche disagio per la circolazione



In mattinata, 8.30 circa, a Levego un'automobilista alla guida di una Golf, forse per una distrazione, è uscito di strada senza coinvolgere altre auto: finito contro il marciapiede si è poi schiantata contro lo spigolo del muro di una casa in via Meassa, ruotando di 180 gradi e fermandosi al centro strada. Anche in questo caso tanta paura ma nessun ferito.