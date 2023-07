Tezze sul Brenta. Grandine, la conta dei danni. Tetti coperti e rimosse le tegole pericolanti

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Terzo giorno sui tetti degli edifici, danneggiati dalla straordinaria grandinata dei giorni scorsi, per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Veneto. Un intervento di Protezione civile in aiuto della popolazione di Tezze sul Brenta colpita dal maltempo: oltre 90 gli edifici segnalati ai vigili del fuoco, per la cui sistemazione provvisoria è stato chiesto il supporto dei soccorritori, arrivati dalle Stazioni di Asiago, Arsiero, Schio, Recoaro - Valdagno, Verona, Padova, Pedemontana del Grappa, Feltre.