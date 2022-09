Fermato furgone sospetto, trovati oggetti e capi rubati. Denunciati sei cittadini albanesi

MONTECCHIO MAGGIORE - Li hanno trovati con il bottino di quanto rubato il giorno prima. Sei persone, cittadini albanesi, sono state denunciate dai carabinieri di Montecchio Maggiore. Il 18 settembre scorso i militari militari hanno notato un furgoncino che transitava in via Piave, con a bordo numerose persone. Il messo è stato fermato per accertamenti e i carabinieri hanno notato un atteggiamento sospetto da parte dei passeggeri. E in breve nel mezzo sono stati notati numerosi capi di abbigliamento sportivo di marche di lusso. I carabinieri hannop chiesto spegazioni sulla provenienza, ma non hanno ricevuto spiegazioni verosimili. Pertanto i sei cittadini albanesi (di cui uno di 31 anni, uno di 30, uno di 21 ed uno di 32 anni) sono stati accompagnati in caserma per accertamenti.

Un accurato controllo ha permesso di rinvenire un apparato auricolare di una nota marca d’oltreoceano ed un paio di occhiali da sole di marca. Materiale risultato oggetto di un furto messo a segno il giorno precedente in provincia di Pavia. Sono stati inoltre inoltre rinvenuti 180 capi di abbigliamento sportivo e un monopattino elettrico di colore nero. Il tutto è stato posto sotto sequestro al fine di verificarne l’esatta provenienza. I sei uomini dovranno rispondere di ricettazione.