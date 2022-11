Freeclimber perde la presa della mano nella palestra di roccia e precipita: ferito

LONGARE (VICENZA) - Perde la presa di una mano e cade nella palestra di roccia di Lumignano, un brutto colpo e un trauma alla schiena. Nella tarda mattinata di oggi, 19 novembre, il soccorso alpino di Padova è intervenuto per soccorrere il freeclimber al quale si è staccata una presa dalla mano ed è finito a terra procurandosi un sospetto trauma lombosacrale. Quattordici soccorritori, dei quali quattro sanitari, hanno raggiunto il 44enne di Liettoli (Venezia) e gli hanno prestato le prime cure. Una volta imbarellato, l'infortunato è stato calato per circa 500 metri con barella fino alla strada, dove è stato affidato all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Vicenza.