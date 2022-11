Freeclimber precipita per 5 metri e finisce su una cengia, recuperato dall'elisoccorso: è grave

BRENTINO B. (Verona) - Attorno alle 12.45 di oggi - 19 novembre - la Centrale del 118 è stata attivata per un incidente nella falesia di Preabocco. Mentre primo di cordata un freeclimber stava scalando una via nel settore Boomerang, è volato giù per 5-6 metri finendo in una cengia sottostante.

Il 40enne altoatesino di Ortisei che lamentava dolore alla parte bassa della schiena, è stato raggiunto dal compagno che aveva lanciato l'allarme. Individuato il luogo a 500 metri di quota, l'elicottero di Verona Emergenza ha sbarcato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 15 metri. Valutate le sue condizioni, il soccorritore ha issato a bordo l'infortunato, per poi provvedere al recupero del compagno illeso.

L'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Pronta a intervenire in supporto alle operazioni anche una squadra del Soccorso alpino di Verona