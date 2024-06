VENEZIA - "Il voto territoriale premia la Lega". È il titolo del post che Alberto Stefani, deputato padovano e segretario regionale della Lega del Veneto, ha pubblicato ieri sui social, contestando la lettura secondo cui il partito di Giorgia Meloni avrebbe conquistato il Nordest e il Veneto. Il che è indubbiamente vero per le elezioni Europee (in Veneto record nazionale di Fratelli d'Italia, 37,5%), meno per le contestuali elezioni Amministrative.

Nei Comuni dove si è votato per rinnovare sindaco e consiglio comunale il risultato è stato infatti ben diverso ed è curioso osservare che uno stesso elettore, nello stesso momento, abbia espresso due giudizi diversi: politicamente ha premiato Giorgia Meloni, indiscussa vincitrice di questa tornata elettorale, ma dal punto di vista amministrativo spesso e volentieri ha votato sindaci della Lega. È il paradosso di Fratelli d'Italia, che paga il suo scarso peso nei territori e sconta una carenza di poca classe dirigente. Ma se la Lega in Veneto è crollata dal 49,88% del 2019 al 13,15%, addirittura un punto in meno rispetto alle Politiche del 2022, ha poco da consolarsi con i sindaci dei paesi.