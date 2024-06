Rosà. Aggredisce l'amica con le forbici, le taglia il volto e gli avambracci: 46enne accusata di tentato omicidio

ROSÀ (VICENZA) - Aggredita con una forbice, la lama arriva a pochi centimetri dall'occhio: 46enne arrestata per tentato omicidio.

La vittima è una sua conoscente, una 42enne di origini brasiliane residente in provincia di Padova.

Tentato omicidio: i fatti

I fatti risalgono alla notte del 9 giugno. Le due donne si trovavano in una casa ater nel centro di Rosà: avrebbero litigato per futili motivi e la 46enne, di origine dominicana e senza fissa dimora, avrebbe preso una forbice di piccole dimensioni per avventarsi contro l'amica. La lama è arrivata a pochi centimetri dagli occhi e la 42enne ha riportato ferite al volto e agli avambracci. Subito portata in pronto soccorso, è svenuta per la grave perdita di sangue.

Quando ha ripreso conoscenza ha raccontato quanto accaduto ai carabinieri che poi hanno sentito i fidanzati delle due donne e l'affittuaria della casa dove è avvenuta l'aggressione. Ora la 46enne si trova nel carcere di Verona: il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare nella casa circondariale.