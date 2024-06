Michele Merlo, il giudice archivia: «Il medico non è responsabile della sua morte»

VICENZA - A quattro anni dalla morte di Michele Merlo, il cantante che ha partecipato ad "Amici", il giudice per le indagini oreliminari ha accolto la richiesta del pubblico ministero, e ha archiviato il procedimento a carico del medico di base che non avrebbe diagnosticato la malattia del giovane: era accusato di omicidio colposo. Michele Merlo, reso famoso da Amici e X Factor, morì a Bologna a 28 anni il 6 giugno 2021, per una leucemia fulminante. In precedenza si era rivolto al medico di base Vitaliano Pantaleo lamentando una contusione alla coscia, che riteneva potesse essere stata provocata durante un trasloco, ed era stato dimesso.