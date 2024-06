SANDRIGO (VICENZA) - Un incendio in un'azienda per il trattamento dei rifiuti a Sandrigo ha parzialmente distrutto un capannone e ha causato una densa nube nera che ha allarmato i cittadini. Il sindaco questa mattina in un post Facebook ha avvisato di tenere porte e finestre chiuse.

Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento e bonifica dell’incendio divampato poco dopo le 18:30 di martedì 11 giugno, in nell’azienda in via della Repubblica a Sandrigo (Vicenza). Nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio si è sviluppato in un capannone di circa 1400 metri quadri con all’interno rifiuti vari, ancora da trattare e messi a deposito. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, Bassano, Padova e con i volontari di Thiene sono riusciti a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato di tutto il capannone. Sul posto nella serata di ieri il personale dell’Arpav per il monitoraggio ambientale che ha consigliato ai residenti nelle vicinanze dell'incendio di tenere chiuse le finestre. Procedono le operazioni di bonifica con dei ragni per lo smassamento e lo spegnimento di eventuali focolai di tutto il materiale coinvolto dalle fiamme. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause dell’incendio.

L'avviso del sindaco

Si avvisa la cittadinanza che l’incendio scoppiato ieri pomeriggio in Viale della Repubblica 28 a Sandrigo, all’interno del capannone di proprietà di SAVI Servizi, è stato domato grazie all’intervento tempestivo dei VVF.

Continuano le operazioni di smassamento del materiale all’esterno del sito che potrebbe causare lo sprigionarsi di ulteriori colonne di fumo.

I primi rilievi eseguiti da Arpav per la misurazione della qualità dell’aria non destano particolare preoccupazione.

Si consiglia di mantenere chiuse porte e finestre dei fabbricati posti nelle vicinanze del sito interessato dall’incendio.