Carabinieri sulle strade e nelle scuole: fermato un 43enne alla guida ubriaco, all'Itis Fermi l'incontro con 200 studenti

BASSANO DEL GRAPPA - Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri per contrastare i furti in case e aziende e la criminalità dello spaccio. Nel Bassanese sono stati numerosi i controlli eseguiti dalla sezione radiomobile con utilizzo dell'etilometroil 3 febbraio, dal pomeriggio alla tarda serata. Impiegati, in concomitanza, sia pattuglie di carabinieri in abiti borghesi sia pattuglie in divisa, 18 militari e 9 automezzi.

Due giovani sono stati segnalati alla prefettura, un 24enne di Cittadella e un 26enne di Cassola, poiché trovati rispettivamente in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale. Il primo teneva la droga in auto, l'altro l'aveva nascosta negli slip.

In territorio di Rossano Veneto un 43enne di Bassano del Grappa è stato sorpreso alla guida della sua utilitaria con un tasso alcolemico pari a 2,69, un vero pericolo per la circolazione: patente ritirata e vettura sottoposta a fermo amministrativo. In sostanza i controlli sono stati di 76 persone e di 51 veicoli, oltre a 3 perquisizioni personali e sei verifiche in esercizi pubblici.

Cultura della legalità a scuola

Oltre ai pattugliamenti sulla strada, i carabinieri hanno anche iniziato un ciclo di incontri nelle scuole del Bassanese. Ieri mattina, 3 febbraio, hanno parlato a oltre 200 studenti dell'Itis Enrico Fermi. Il tenente Antonio Bellanova, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bassano del Grappa, ha affrontato con i ragazzi molteplici temi. Sono state illustrate le modalità con cui i carabinieri perseguono la cultura della legalità e sono stati affrontati temi più che attuali quali la sicurezza stradale, ai fini della prevenzione di incidenti stradali con conseguenze, a volte, mortali, il bullismo, il cyberbullismo, gli stupefacenti, la devianza giovanile, la responsabilità penale e l’organizzazione dell’Arma, in modo da favorire nei giovani la conoscenza e il rispetto delle regole. Numerose sono poi state le domande poste dai ragazzi sugli argomenti esaminati.