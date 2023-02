In casa aveva 16 chili di droga: arrestato un ragazzo di 17 anni

ROSA' (VICENZA) - Arrestato per detenzione di droga un 17enne residente nel Bassanese. A scoprire nella casa dove viveva il ragazzo ben 16 chili di stupefacenti, tra hashish e marijuana, sono stati, il 27 gennaio, i carabinieri di Rosà.

La perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento nell’abitazione del minorenne, compreso il suo garage, di circa 16 chilogrammi di sostanze stupefacenti suddivise in sacchetti da 100 grammi oppure da un chilogrammo. Oltre allo stupefacente sequestrato, è stata rinvenuta una pistola scacciacani priva dell’inconfondibile tappo rosso, una fedele riproduzione della Beretta 92 FS, in uso alle forze di polizia. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato tradotto presso il competente carcere minorile con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. All’esito dell’udienza tenutasi innanzi al Tribunale per i Minorenni di Venezia, l’arresto è stato convalidato ed applicata a suo carico la custodia cautelare in carcere.