Spaccio di droga tra i tavolini del bar: il Questore chiude per 15 giorni un bar di via Roma

UDINE - Chiuso per quindici giorni un locale in via Roma.

Il provvedimento di sospensione dell'attività arriva dal Questore di Udine dopo una serie di controlli, durante i quali è stato riscontrato un giro di avventori, abituali consumatori di stupefacenti, che l'avrebbero utilizzato come punto d'appoggio anche per illecità attività di spaccio. Per questo motivo, è stata quindi elevata la misura di chiusura temporanea, finalizzata a restituire l'ordine e la sicurezza pubblica. L'area rientra infatti tra le zone sensibili della città, non solo in relazione a pregressi episodi, anche di degrado urbano, ma anche per la presenza di studenti e cittadini di passaggio.

Sul pavimento del locale dosi di cocaina e hashish

Ma cosa sarebbe emerso nel corso delle attività di controllo effettuate dalle forze dell'ordine? Alcuni clienti del locale sarebbero risultati con a carico alcune segnalazioni in materia di sostanze stupefacenti. Un cittadino straniero, dichiaratosi consumatore abituale, a richiesta degli agenti, ha esibito una dosa di cocaina in suo possesso, che è stata quindi sequestrata. Contemporaneamente tra i tavolini e le sedie esterne al locale sono state trovate a terra alcune dosi di hashish e di cocaina, anch'esse sequestrate. Per tali ragioni e considerata la capacità attrattiva del locale per abituali assuntori di stupefacenti, il Questore di Udine ha deciso per la sospensione temporanea dell'esercizio pubblico.