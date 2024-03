Bar Commercio frequentato da pregiudicati: il Questore lo chiude per 30 giorni

PORDENONE - Gli agenti di polizia lo stavano tenendo d'occhio da tempo.

Sopralluoghi, controlli, monitoraggi costanti fino a ricostruire il giro di clienti che abitualmente si ritrovava al bar Commercio di Pordenone. Persone pregiudicate che di solito ruotavano attorno a quel locale, in precedenza già destinatario di provvedimenti di sospensione. Così è successo anche questa volta. Il Questore della provincia di Pordenone ha disposto la chiusura dell'attività del locale per 30 giorni. Questa mattina gli agenti della Polizia Amministrativa e di Sicurezza e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della hanno eseguito il provvedimento di sospensione della licenza nei confronti del pubblico esercizio del centro. La decisione è stata adottata dopo che la suddetta attività, già in precedenza destinataria di analoghi provvedimenti, è risultata essere abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Azzano Decimo. Risse e pluripregiudicati come clienti: il questore chiude il bar per 10 giorni