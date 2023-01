Beccato in chiesa mentre arraffa le offerte, arrestato. E in un furgone sospetto spunta un lungo coltello

PIOVENE ROCCHETTE - Entra in chiesa per prelevare le offerte dei fedeli, ma arrivano i carabinieri. L'uomo reagisce male. E poi da un furgone controllato salta fuori un coltellaccio con venti centimetri di lama. Ma ecco come sono andate le cose.

UN SOSPETTO IN CHIESA. Una segnalazione ai carabinieri, al 112, parlava di un tipo sospetto in chiesa. I militari di Piovene Rocchette si sono così diretti a Santo Stefano. Giunti tempestivamente sul posto, hanno colto in flagranza il soggetto segnalato, intento ad arraffare del denaro dalla cassetta delle offerte. Vistosi scoperto, e per garantirsi una via di fuga, l'uomo ha reagito con violenza al fermo da parte dei militari, che hanno riportato lesioni guaribili in 15 e in 6 giorni. Il soggetto è stato comunque messo nelle condizioni di non nuocere e portato al comando. Si tratta in un 55enne di Thiene, S.P., che è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e fatto accomodare nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Schio, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura della Repubblica. La convalida è arrivata questa mattina, 21 gennaio e, in attesa del processo, il giudice ha disposto l’immediata liberazione e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

SPUNTA UN COLTELLO. Sempre nel comune di Piovene Rocchette, nei pressi del casello autostradale, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio procedevano al controllo di un furgone, a bordo del quale vi erano due giovani residenti fuori provincia. I militari ispezionavano il mezzo rinvenendo un grosso coltello con lama lunga cm. 20, del quale non veniva data alcuna giustificazione circa il possesso. Pertanto, il conducente, nonché proprietario del mezzo, veniva segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi.