Operazione dei carabinieri a tappeto in tutta la provincia: un arresto, 5 denunciati, centinaia di controlli

VICENZA -Tra pomeriggio e sera del 19 gennaio i carabinieri del comando provinciale sono stati impiegati in un servizio straordinario di controllo del territorio attuato mediante l’incremento del numero delle pattuglie già in circuito nel capoluogo e nei comuni della provincia, avvalendosi anche dell’ausilio dei reparti speciali Nasdi Padova, Nil di Vicenza e unità cinofila di Torreglia.

In particolare sono state battute le zone più degradate del capoluogo e i territori dei comuni delle 5 compagnie territoriali di Vicenza, Bassano del Grappa, Valdagno, Thiene e Schio impiegando 62 militari e 28 automezzi. Un dispositivo “a largo raggio” per la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio, con particolare riguardo ai furti in abitazione e danneggiamenti ai danni di auto in sosta, fenomeni in aumento nell’ultimo periodo.

Considerate le particolari condizioni meteo della serata, i militari sono anche intervenuti in soccorso ad automobilisti in difficoltà per l'improvvisa presenza di neve. Usato inoltre l'etilometro per prevenire gli incidenti stradali.

Durante l'operazione è stato arrestato, beccato in flagranza di reato un individuo e sono stati denunciati a piede libero, per reati vari, altri 5 soggetti. Due giovani sono stati segnalati in via amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Sono ancora in corso gli accertamenti successivi al controllo, in particolare di un esercizio pubblico a Vicenza, dove sono state riscontrate diverse anomalie in materia igienico/sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In complesso i carabinieri hanno controllato 77 veicoli e 275 persone, di cui 42 pregiudicati, 32 esercizi pubblici, e hanno elevato 5 sanzioni per altrettante violazioni amministrative a carico di alcuni esercizi commerciali. I servizi straordinari continueranno anche nei prossimi periodi coinvolgendo tutti i presidi alle dipendenze del Comando Provinciale e contando sempre sull'apporto dei reparti speciali.