Un dozzina di colpi in due mesi tra distributori, tabaccherie, lavaggi self, negozi: presi i tre complici

PADOVA/VICENZA - A cavallo tra le province di Padova e Vicenza hanno messo a segno colpi in modo seriale. Ma la loro attività si è interrotta il 31 gennaio scorso, quando carabinieri di Mestrino, coadiuvati dai colleghi di Piazzola sul Brenta e Camisano Vicentino, hanno dato esecuzione a tre misure cautelari emesse a seguito delle indagini. A prendere i tre indagati i carabinieri si sono recati nei rispettivi comuni di residenza. Si tratta cui un 24enne russo e un 25enne di Vicenza, pregiudicato, entrambi residenti a Piazzola sul Brenta e un 31enne di Vicenza residente a Grisignano di Zocco veniva eseguito nei rispettivi comuni di residenza.

SERIE IMPRESSIONANTE DI FURTI. Le indagini hanno preso il via nel settembre del 2022, in seguito al furto in una tabaccheria di Mestrino. L’attività degli inquirenti aveva portato ai responsabili del furto, che in maniera sistemica erano stati, in concorso, ritenuti responsabili di diversi furti tra cui quello di targhe avvenuto il 17 ottobre 2022 a Veggiano, un altro ai danni del bar di pertinenza di un'area di servizio, dove vennero asportati biglietti della lotteria gratta e vinci per un valore di circa 2.700 euro il 19 ottobre 2022 a Grantorto, di due tentati furti ai danni delle colonnine di self service di due aree di servizio, sventati dall’attivazione dell’impianto antifurto, il 24 ottobre 2022 a Curtarolo e Grantorto; uno di targhe avvenuto il 28 ottobre 2022 a Castegnero (Vicenza); uno ai danni del lavaggio self service di un’area di servizio, ove venne arraffato denaro contante per 206 euro, causando danni di mille euro ai locali, avvenuto il 30 ottobre 2022 a Veggiano.

UNA LISTA INFINITA. Ma la lista continua con un furto ai danni di un autolavaggio self service dove venne portato via denaro contante pari a 900 euro, a Limena il 3 novembre 2022; un altro in un bar all’interno dell’area di servizio, dove i malviventi si impadronirono di 200 euro e nell’area di servizio stessa dove ne presero altri 150, furti del 4 novembre 2022 a San Martino di Lupari; un furto ulteriore, di 905 euro, alla colonnina del pagamento self service di un area di servizio, avvenuto il 7 novembre 2022 a Curtarolo; e infino l'incursione nell’impianto di pesca sportiva, a Camisano, con furto di 260 euro, l’ 8 novembre 2022.

CON LE MANI NEL SACCO. I tre complici sono stati pizzicati, nello scorso novembre 2022, a Grisignano di Zocco, in possesso di numerosi attrezzi da lavoro utilizzati per la commissione dei furti, materiale elettronico rubato nel cantiere di due società di Piazzola sul Brenta e di Grisignano di Zocco per un valore di oltre 15 mila euro. Anche le perquisizioni effettuate nel corso delle operazioni per l’esecuzione delle misure cautelari hanno avuto esito positivo: i carabinieri infatti hanno trovato nella disponibilità del primo indagato sette carte magnetiche prepagate di carburante, ciascuna del valore di 50 euro, sequestrate poiché ritenute di provenienza illecita.