Manovre pericolose in centro, scende dall'auto ubriaco e spintona i carabinieri: bloccato con spray urticante e arrestato

SCHIO - Arestato per resistenza, lesioni personali a pubblico ufficiale e rifiuto dell’accertamento per guida sotto l’influenza dell’alcol. Nella serata del 2 febbraio una pattuglia dei carabinieri ha intercettato per le vie del centro un’autovettura il cui conducente stava effettuando pericolosissime manovre che mettevano in pericolo la sicurezza della circolazione.

I militarihanno bloccato l'auto e il conducente, dopo essere sceso dal mezzo, in evidente stato di alterazione alcolica, alle contestazioni rivoltegli ha iniziato a spintonare il personale in uniforme, rifiutandosi di sottoporsi all’alcoltest. La centrale operativa, preallertata dal personale in difficoltà, ha fatto intervenire una seconda pattuglia della Radiomobile di Schio, ma l'uomo, tentando ancora di allontarsi, continuava ad opporre resistenza anche nei confronti dei militari intervenuti in supporto. I carabinieri sono stati costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino per bloccare l'uomo definitivamente.

Condotto negli uffici del comando compagnia, P.L., 44enne scledense, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ristretto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Due militari sono stati medicati per delle lievi contusioni riportate e guaribili in pochi giorni. All’arrestato è stata contestata anche l’ipotesi di reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo ai fini della confisca dell’autovettura. Stamattina, 4 febbraio, il giudice del tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto dell’uomo e disposto l’immediata liberazione.