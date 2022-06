Arrestato spacciatore scoperto in flagranza mentre cede hashish lungo la ciclopista

BARBARANO - I carabinieri della stazione di Barbarano lo hanno pescato in flagranza, mentre cedeva sostanze stupefacenti. Poi hanno trovato al suo domicilio altro hashish e una pianta di marijuana, sacchetti e buste usate per il confezionamento. In località Ponte di Mossano, a Barbarano Mossano, A.C., 32 anni, vicino alla pista ciclabile che passa in quella località, è stato fermato mentre cedeva la droga e riceveva come corrispettivo 20 euro.

APPROFONDIMENTI TREVISO Arrestato il pusher di San Liberale e Carbonera: spacciava cocaina e... SFIDA ALLE ISTITUZIONI Spacciatore in arresto fa scoppiare la rivolta in via Cappuccina,... PORDENONE Pusher "pizzicato" fuori Comune durante il lockdown: le... CONEGLIANO Pusher senza patente inseguito dai Carabinieri per 10 km BELLUNO Spritz e cocaina, stangata al barista pusher: condannato a 8 anni

I due acquirenti sono stati segnalati quali assuntori di stupefacenti. L'uomo è stato arrestato. Tutto lo stupefacente ritrovato anche in casa è stato sequestrato. A.C. è stato quindi accompagnato neklla sua abitazione ai domiciliari, come disposto dalla magistratura,