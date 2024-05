VICENZA - La Cittadella degli Alpini, che celebra la tradizione dell'Esercito Italiano, della Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Alpini, sarà attiva fino a domenica. È una vetrina espositiva, interattiva e rappresenta un'opportunità per scoprire mezzi ed equipaggiamenti. Attraverso un percorso guidato, i visitatori avranno l'opportunità di conoscere le diverse Armi e specialità che compongono le Truppe Alpine.

La Protezione Civile dell'Ana mette in mostra una vasta gamma di attrezzature delle varie specialità, tra cui alpinisti, antincendio boschivo, cinofili, nuclei idrogeologici, sub e telecomunicazioni. Particolare attenzione è riservata all'esposizione dei droni e delle macchine per le emergenze alluvionali. Inoltre, saranno illustrati i campi scuola per giovani dai 16 ai 25 anni, mentre una sezione speciale verrà dedicata alla Sanità Alpina dell'Ana, con l'esposizione di moduli dell'Ospedale da Campo aviotrasportabile. A cura del Museo Nazionale Storico degli Alpini a Campo Marzo in una tenda da campo sarà invece possibile vedere reperti storici e una mostra su roll up inerenti alcune delle vicende più emblematiche di cui sono state protagoniste figure leggendarie delle Penne Nere.

In aggiunta, è allestita una cucina da campo della Protezione Civile del 3° Raggruppamento Ana, per garantire pasti ai militari e ai volontari, che sarà aperta al pubblico oggi e domani dalle 9 alle 20, e dopodomani dalle 9 alle 18. La Grande Ristorazione, il Villaggio dei Partner e l'Expo del Territorio si articolano tra Campo Marzo e piazza Castello. Altri punti di ristoro saranno in piazzale De Gasperi, piazza San Lorenzo, contra' Garibaldi, piazza Duomo, contra' Catena e piazza Matteotti, aperti oggi e domani dalle 9 alle 24, e domenica dalle 9 alle 20. Accanto a parco Querini (in viale Rumor e in piazza Araceli, e poi in viale dello Stadio, in contra' Barche, in contra' Burci) sono a disposizione Food truck e gazebo per la vendita di gadget.



LE INFORMAZIONI

Numerose le iniziative per agevolare il pubblico. Per esempio SVT dà la possibilità di acquistare un biglietto speciale valido 3 giorni su tutta la rete di trasporto pubblico al costo di 10 euro, da usare senza limitazioni su autobus urbani, suburbani, extraurbani e navette.

È possibile poi utilizzare il servizio di bike sharing con un abbonamento giornaliero, illimitato, al prezzo di 6,99 euro.

La viabilità subirà importanti modifiche e la zona interessata dalla manifestazione è stata suddivisa in tre aree contraddistinte da altrettanti colori. Nella rossa corrispondente al centro storico dalle 7 di oggi fino a domenica sera, è previsto il divieto di circolazione e di sosta dei veicoli. Medesime restrizioni pure in quella arancione (a nord del centro tra il Bacchiglione e l'anello dei viali), però qui i residenti potranno girare e sostare richiedendo un contrassegno a Palazzo Folco. Infine nella gialla, a ovest e sud ovest della città, domenica dalle 6 fino al termine dell'evento non si potrà transitare per consentire l'ammassamento e l'avvio della sfilata. Pochissime le deroghe, ma i taxi potranno circolare ovunque.

Infine è stata decretata la chiusura dei parcheggi Fogazzaro, Canove, Bassano, Cattaneo A e B (in questi eccetto che per gli abbonati), e poi Bandiera, Eretenio ed ex Tribunale Santa Corona.