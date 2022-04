CONEGLIANO - Un uomo di 52 anni residente nella zona di Conegliano è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento in automobile protrattosi per oltre 10 chilometri, perché trovato in possesso, nel veicolo e nella sua abitazione, di circa 70 grammi di sostanze stupefacenti di varia natura. L'indagato risulta anche privo di patente in seguito ad una revoca. L'arresto è stato convalidati dal Gip.