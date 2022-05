Far west nel park sotterraneo: importunano i clienti, aggrediscono e rapinano vigilante. Lo show finisce in manette

VICENZA - Nel park sotterraneo infastidiscono i clienti, poi aggrediscono e rapinano del cellulare un addetto alla sicurezza, quindi scappano e cercano di prendere a calci e pugni i carabinieri. Lo show di due complici finisce in manette. Sono stati infatti arrestati in flagranza di reato di concorso in rapina due cittadini nigeriani, entrambi senza fissa dimora e incensurati, Brown Okoje , 29 anni, e Lucky Umukoro, 39 anni, quest’ultimo anche per flagranza del reato di violenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono accaduti nel parcheggio sotterraneo del supermercato Despar, in Borgo Berga. I due uomini sono stati sorpresi da un addetto alla security mentre stavano importunando alcuni clienti. All’invito da parte dell’addetto di smetterla e allontanarsi, i due lo hanno aggredito e minacciato. E nella circostanza Okoje gli ha sottratto il telefono cellulare dileguandosi velocemente a piedi seguito dal complice. Nel frattempo alcuni clienti avevano contattato il 112 e sono piombati sul posto carabinieri della Radiomobile e poliziotti delle Volanti della questura. I due sono stati immediatamente individuati e bloccati. Umokoro, per evitare le manette, ha reagito cercando di colpire con pugni e calci uno dei militari, senza riuscirvi.

Il telefono cellulare, gettato via durante la fuga, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza delle tenenze carabinieri di Dueville e Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida. Ora sono gravati dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 volte alla settimana