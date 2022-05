Arrestato per spaccio un 56enne, denunciato 23enne evaso dai domiciliari per 3 ore

BASSANO/VALDAGNO - Duplice operazioni dei carabinieri in provincia. I carabinieri di Bassano hanno arrestato per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti il bassanese N.P., 56 anni. Dopo avere assistito alla cessione a un tossicodipendente del luogo di un involucro in cellophane con eroina, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione di N.P., rinvenendo ulteriori 10,51 grammi della medesima sostanza illecita, nonché 51,85 grammi di marijuana, vario materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento.

N.P., gravato da diversi pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti anche consumati all’estero, è stato tratto in arresto e tradotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dal Pm di turno. Oggi il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, comminando nei confronti del 56enne la reclusione di mesi 8 e la multa di 1.500 euro, pena sospesa. L’acquirente della dose di eroina è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza.

I carabinieri di Valdagno hanno invece denunciato in stato di libertà per il reato di evasione un cittadino valdagnese classe 1989. L'uomo era arresti domiciliari dal 22 marzo 2022 per reati in materia di stupefacenti accaduti nel giugno 2021, relativi al rinvenimento di circa 800 gr. di marijuana. La misura cautelare prevedeva le prescrizioni di non comunicare con persone diverse dai conviventi, di rimanere nella residenza e di non allontanarsi se non nelle fasce orarie autorizzate. Ma nella stessa mattinata l'uomo attorno alle 7 si era allontanava dal suo domicilio nonostante fosse autorizzato ad uscire alle 10. I controlli dei militari operanti hanno verificato le circa tre ore di "uscita anticièpata", deferito per il reato di evasione.