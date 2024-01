15enne picchiato alla fermata, Daspo nei locali pubblici ai 4 della baby gang. Convocati anche i genitori

VERONA - Sono stati notificati personalmente dal Questore di Verona, Roberto Massucci, i provvedimenti con i quali è stato imposto a quattro minorenni il divieto di accesso ad alcuni pubblici esercizi della città.

L'azione violenta del gruppo - che ha continuato ad infierire sulla vittima anche mentre era a terra - ha indotto il questore a disporre nei confronti dei giovani il provvedimento che vieterà loro di accedere, per i prossimi 18 mesi, in 8 bar e locali in piazza Bra e dintorni. Oltre al divieto di accesso agli esercizi pubblici, la misura impone ai minorenni di non stazionare, per lo stesso periodo, nelle vicinanze degli stessi locali e riconosce ai giovani solo la facoltà di transitare senza sosta in via Degli Alpini e in Piazza Bra mantenendo, in tali circostanze, sempre adeguata distanza dagli esercizi pubblici e la possibilità di sostare nei pressi della fermata dell bus esclusivamente per le esigenze di mobilità connesse alla frequentazione scolastica. Il questore ha convocato i ragazzi insieme ai loro genitori.

Durante l'incontro, sottolinea una nota della questura, 'i genitori hanno non solo condiviso l'esigenza di far comprendere ai figli che ogni comportamento porta con sé delle conseguenze e che è necessario assumersi, sin da giovani, le responsabilità delle proprie azioni, ma hanno assunto, altresì, l'impegno di mantenere un rapporto saldo con la polizia, orientato ad accompagnare i loro ragazzi in un fattivo percorso di ripresa della strada giusta. Anche i quattro giovani, di fronte all'evidente dispiacere arrecato ai genitori, hanno manifestato l'intenzione di impegnarsi: volontà che, però, dovrà trovare riscontro in fatti concreti, coscienti e consapevoli«. (ANSA). YV8-CS 25-GEN-24 14:34 NNNN