Padova. Violenza inaudita fra ragazzine delle scuole medie: schiaffi, pugni e calci a una compagna in mezzo alla strada

PADOVA - Violenza senza limiti e fra ragazzine delle scuole medie: in due, contro una giovanissima terrorizzata. La riempiono di schiaffi, pugni, calci, e tutto in mezzo alla strada per una frase detta, per parole ritenute "sbagliate" che hanno scatenato una reazione furiosa. E' accaduto nei giorni scorsi a Padova, in una scuola media all'interno del territorio comunale. Il video di questa brutale aggressione è rimbalzato sulle chat delle mamme della classe e ha giustamente sollevato preoccupazione e rabbia.

Una delle ragazzine alle quali è arrivato il filmato sul cellulare ha mostrato al genitore quelle immagini e la madre ha deciso di divulgarlo proprio sulla chat di scuola, per mostrare a tutti cosa stesse accadendo. Il filmato è già stato inviato a preside e questura.

Protagoniste tre ragazze, più quella che filma tutto. Si vedono due bullette in tuta, una accusa la vittima di aver detto qualcosa, qualcosa che non le sta bene, la colpisce con uno schiaffo, poi interviene "il suo braccio destro", un'altra ragazzina molto violenta, che colpisce ripetutamente la vittima, lanciando anche un calcio mentre è accovacciata sul marciapiede. La picchiatrice sembra quasi non riuscire a controllarsi, tant'è che la prima si preoccupa, del resto sono in mezzo alla strada sotto gli occhi di chiunque passi, e la intima di smettere, poi si rivolge alla vittima dicendole di alzarsi.