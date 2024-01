Baby bulle a Padova. Su Facebook esplode la rabbia e scatta la condanna: «Mandatele in galera!». E poi l'accusa alle famiglie: «Dove sono i genitori?»

PADOVA - Baby bulle delle scuole medie pestano la compagna di classe in mezzo alla strada: una violenza filmata con un cellulare e poi rimbalzata da telefonino a telefonino (VIDEO), finché una mamma l'ha intercettata e ha deciso di rendere tutto pubblico sulla chat delle mamme della scuola. Siamo a Padova, tutto si è consumato in una manciata di giorni e la notizia ha fatto montare la rabbia e soprattutto la preoccupazione verso questo fenomeno che sembra allargarsi sempre di più in Veneto e Fvg: la violenza tra giovanissimi, le baby gang, le aggressioni fra ragazzini o quelle di ragazzini ad adulti che si permettono di riprenderli o rimproverarli. La notizia è stata diffusa sui principali social del Gazzettino e, in particolare su Facebook, le reazioni e i commenti sono stati moltissimi. Nessuna possibilità di redenzione, solo rabbia e condanna, più una chiara volontà di veder punite le ragazzine che hanno aggredito la coetanea. Il popolo social non ha sfumature di grigio, e nei commenti che abbiamo letto il colore è solo uno: nero.