Lago di Garda, i due tedeschi bevevano champagne prima dell'incidente. «Volevano godersi la bella vita»

Bevevano dello champagne a bordo del motoscafo i due tedeschi indagati nell'inchiesta sullo scontro tra barche avvenuto sabato scorso a Salò, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, in cui hanno perso la vita un 37enne ed una ragazza di 24 anni. A rivelarlo è il quotidiano tedesco Bild, che ha pubblicato una foto dei due in barca con dei calici del pregiato vino.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Lago di Garda incidente, Umberto e Greta speronati nel sonno: lei... ITALIA Incidente sul lago di Garda: un indagato negativo al test... SALÒ Incidente Garda, ultime notizie: un indagato negativo... ADNKRONOS Lago di Garda, barca travolta da motoscafo: 2 morti COMO Lago di Garda, coppia travolta e uccisa: i due turisti tedeschi... ITALIA Incidente lago di Garda, un morto e un disperso: la barca ha segni...

Lago di Garda incidente, Umberto e Greta speronati nel sonno: lei ritrovata in acqua a 100 metri di profondità

Dalla Germania non vanno per il sottile e scrivono: «Dopo questo champagne a folle velocità uccidono due persone». E ancora: «Una bottiglia di spumante, una gita in motoscafo: questi due tedeschi volevano godersi La Dolce Vita in Italia. Ma alla fine del viaggio degli uomini c’erano due morti». Secondo quanto emerso alcuni giorni fa, uno dei due tedeschi a bordo del motoscafo è risultato negativo al test alcolemico. Il secondo invece si è rifiutato di sottoporsi al test, che non è obbligatorio in casi di incidenti nautici.