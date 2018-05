Il carico si sposta: il camion esce â€‹di strada e si rovescia su un fianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCANTINA (Verona) - Incidente alle 11 di questa mattina lungo la SS 12 tangenziale Nord a Pescantina: unè uscito autonomamente di strada elungo il guardrail, illeso l’autista.Il(Vicenza) ha perso il controllo del mezzo per un probabilee dopo essere finito su un fianco è riuscito a venire fuori dalla cabina di guida. I pompieri arrivati da Verona con due automezzi tra cui l’autogrill hanno messo in sicurezza il mezzo per il successivo recupero da parte del soccorso stradale. L’autista è stato visitato sul posto dal personale del Suem 118. Sul posto la polizia stradale e l’Anas per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.