In scooter contro il palo e poi il muro: 31enne muore all'alba

OPPEANO - Un 31enne di Isola Rizza (Verona) è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'alba a Oppeano, nella bassa veronese. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il giovane ha perso il controllo del suo scooter ed è andato a sbattere contro un palo e poi un muro che costeggia la strada. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 il 31enne era già deceduto.

