Schianto mentre è in sella alla sua Yamaha R6: motociclista morto nell'incidente in Circonvallazione Oriani

VERONA - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata in Circonvallazione Oriani, a Verona, tra via Città di Nimes e Porta Palio. Il motociclista era in sella alla sua Yamaha R6 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero ed è rimasto ucciso sul colpo.

