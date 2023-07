Grezzana. Torna a casa in sella al suo scooter, poi lo schianto fatale con un'auto: Daniele muore a 46 anni

GREZZANA - Un uomo di 46 anni, Daniele Pasi, di Grezzana è morto in un incidente avvenuto intorno alle 23.30 di ieri nella frazione di Lugo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava rientrando a casa in sella a uno scooter quando, per cause da accertare è stata investita da un'automobile, cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che ne hanno constatato la morte. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale.