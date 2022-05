Sbanda con l'auto e distrugge la colonnina del metano: allarme per la fuga di gas

NOGARA - Allarme per una fuga di gas stamattina, 31 maggio, a Nogara (Verona) dove una vettura finita fuori strada ha distrutto la colonnina del metano. L'incidente è avvenuto poco fa, alle 10,30 circa, e immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Legnago e Verona per mettere in sicurezza la zona. Sul luogo dell'incidente anche il personale del 118, che ha soccorso l'automobilista uscito dall'indicente con ferite non gravi, ed i carabinieri.