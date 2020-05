Coronavirus Veneto, la diretta di Luca Zaia oggi: «Riaperture, spero che il Governo ci dica qualcosa, e non il 17 sera»

Coronavirus Veneto. La diretta di sabato 9 maggio del governatore del Veneto Luca Zaia . I maggiori arcomenti affrontati oggi dal presidente della Regione durante la conferenza stampa quotidiana.

La diretta di Zaia oggi: cosa ha detto

Bambini soli e difficoltà finanziarie delle strutture

E' un dramma, ci serve il parere del comitato tecnico scientifico, il problema dei soldi lo affrontiamo, ma dobbiamo avere il via libera.

Tamponi

Sono 432mila i tamponi fatti, 10mila in più rispetto a ieri.

Mascherine

Se non si usano il rischio di ritorno di focolai è alto, e il rischio di un nuovo lockdown anche. E' un impegno minimale che chiediamo, l'appello a tutti è di fare squadra. Ci arrivano immagini di persone che girano senza mascherina, anche nei supermercati. All'imbarcadero del Cavallino c'erano persone senza mascherina, le immagini ci sono arrivate questa mattina: il dispositivo va usato.

Mascherine non si trovano?

Se non liberalizziamo l'acquisto di mascherine, revocando l'ordinanza, è ovvio che ci sia questo problema. Inoltre c'è il problema del prezzo: se le devono vendere a 50 cent, più del costo di acquisto, nessuno le comprerà più.

Riaperture

Spero che il governo in queste ore decida di dire qualcosa. Se non si riapre non possiamo saperlo il 17 sera. Non funziona così: apriamo ma in maniera programmata. Dobbiamo anche organizzare i nostri servizi e spero ceh le linee guida siano ragionevoli e non complichino la vita ai cittadini. Un tavolo ogni 4 metri? Se lo mettano a casa loro, significa chiudere tutti i ristoranti.

Ultimo aggiornamento: 12:44

