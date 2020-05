Folla in strada, Crisanti indignato: «È un delitto abbiamo lavorato giorno e notte»

PADOVA - «Padova è un esempio di virtù civili, però purtroppo in televisione hanno fatto vedere altre città dove si vede gente affollata senza mascherine. Io voglio dire a queste persone che noi abbiamo lavorato giorno e notte per arrivare a questo punto, e che è veramente un delitto sprecare il lavoro fatto». Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Virologia e microbiologia di Padova, oggi a margine dell'incontro con il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. «Sono indignato, non preoccupato - ha aggiunto Crisanti - Queste persone non possono sprecare tutto lo sforzo che è stato fatto, perché poi è difficile convincere queste persone a rifare lo stesso lavoro sulla base di un comportamento negligente». Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA