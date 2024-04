Camion perde il carrello elevatore che finisce sul guard-rail

TRIESTE - Attimi di panico in viale Miramare, all'altezza del ponte ferroviario per un incidente stradale che poteva avere gravissime conseguenze. Un camion durante il transito sotto il ponte ha perso, per cause in fase di accertamento, il carrello elevatore che trasportava. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco, accertatisi che non ci fossero persone coinvolte o ferite, hanno subito iniziato le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e di tutto l'ambiente coinvolto dall'incidente. Considerati i danni causati dall'impatto del carrello elevatore, gli operatori hanno provveduto anche a tagliare e rimuovere gli ostacoli alla circolazione. Sul posto anche personale delle ferrovie, la polizia locale e la polizia ferroviaria.