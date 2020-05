Luca Zaia: «Il governo consenta alle Regioni di fare un piano di riapertura come in Alto Adige» Diretta

Coronavirus Veneto. La diretta di venerdì 8 maggio del governatore del Veneto Luca Zaia .

L'ordinanza della Regione del 4 maggio SCARICA.

La diretta di Zaia oggi: cosa ha detto

I principali argomenti trattati oggi 8 maggio dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Bollettino contagi

Finora sono stati diagnosticati nel territorio di tutta la Regione Veneto 18.618 (+65) casi di infezione da SARS-CoV-2. Sono 910 i pazienti attualmente in ospedale, di cui 79 (-8) in Terapia Intensiva. Le persone in isolamento sono 5.503, i dimessi sono 2.882 (+56), i morti 1243 (+8) in ospedale per complessive 1.627 vittime. Sono infine 10.804 guariti (negativizzati al test).

Il caso di Alto Adige

Il governatore del Veneto Luca Zaia interviene sul caso dell'Alto Adige.

«Ad oggi c'è solo un provvedimento che è una legge del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, e questo apre un varco perché non è un'ordinanza che può essere impugnata davanti al Tar, ma una legge - spiega - mi sento quotidianamente con il governatore del Friuli Fedriga e anche con gli altri Presidenti di Regione, la data del primo giugno è troppo lontana».

Per Zaia quindi: «I tempi di attesa sono troppo lunghi, il governo attivi un Dpcm che consenta alle Regioni di elaborare un piano per riaprire. Il governo se c'è batti un colpo. I cittadini sanno che se i contagi aumentano, chiudiamo tutto. Ma è impensabile che alcuni stiano già lavorando e altri no. La sicurezza al cento per cento non esiste»

Banca del sangue

I principali argomenti trattati ieri hanno riguardato la nascita della banca del sangue dei pazienti guariti da Coronavirus per raccogliere plasma per curare i malati. Il dato divulgato da Zaia è questo: il 2% dei veneti avrebbe gli anticorpi . Si è poi parlato di riaperture anticipate, della speranza che il Governo affidi alle Regioni la gestione e la responsabilità di decidere come e quando permettere a tutti di tornare al lavoro. Ma il ritorno al lavoro implica un problema: la gestione dei figli minorenni per le famiglie. A questo proposito l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, dopo l'intervento di Zaia, ha piegato cosa prevede il piano del Veneto che verrà presentato oggi alle categorie coinvolte, tra regole e aiuti economici (LEGGI TUTTO).

Aiuti, il prestito è un fallimento

«Il modello del prestito non funziona, servono misure straordinarie, serve la presenza dello Stato Italiano e dell'Europa. Dove si può è fondamentale riaprire subito, perché la nostra economia è data dalle micro imprese».

La curiosità

Nasce il gruppo Le Tose de Zaia, le fan che fanno impallidire le bimbe di Conte: «Sono volontarie encomiabili» Il governatore le ha citate anche oggi, 7 maggio, ringraziandole e ricordandone l'azione e il fatto di avere già 80mila like sui social.

Dalla Regione Veneto 30 milioni per le imprese

Zaia: Abbiamo approvato martedì un intervento straordinario per la concessione di 30 milioni di euro in finanziamenti agevolati alle imprese venete che ci stanno chiedendo aiuti concreti ed anche perché il prestito di 25.000 euro messo in campo dal Governo non sta funzionando come ci saremmo aspettati.





