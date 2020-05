Coronavirus Veneto, solo 22 nuovi casi e due vittime da ieri sera. Negli ospedali solo 475 positivi

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto oggi, 9 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati alle ore 8.

Il Veneto registra rispetto a ieri sera, 8 maggio, due nuove vittime di Coronavirus: una a Belluno e una a Vittorio Veneto I nuovi casi positivi sono 22. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 18.671, quello dei morti a 1.643. I ricoverati in ospedale sono in tutto 822, di cui solo 475 ancora positivi. Degli 822 ricoverati, 78 sono in terapia intensiva, e di questi solo 40 sono ancora positivi.

Il numero delle persone attualmente malate, in tutto il Veneto, era sceso ieri, 8 maggio, per la prima volta sotto quota seimila, e oggi 9 maggio scende ancora, a 5877, ben 102 meno di ieri.

