Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi il governatore sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta anche oggi, venerdì 29 maggio 2020, da Marghera per gli aggiornamenti sul contagio da Coronavirus in Veneto e le norme della Regione per monitorare e gestire la pandemia.



Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Il bollettino

Oltre 645mila tamponi processati, 1834 in isolamento, positivi 19.134 (+9), ricoverati 411 (-15), in terapia intensiva 31 persone (-3, i Covid sono solo 7), dimessi 3349 (+13), morti in totale 1906 (+8), 76 nati.



Nuova ordinanza del Veneto

Mascherine obbligatorie solo nei luoghi chiusi

Oggi presentiamo l'ordinanza che scadrà il 15 giugno, è un'ordinanza che riprende le linee guida modificate e migliorate, ha alcune novità sul fronte terme e centri estivi, ma non solo.Mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi aperti al pubblico e all'esterno quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza tra i non conviventi. Eccetto bimbi sotto i 6 anni e soggetti che non possono portarla per motivi di salute. I cittadini in auto senza mascherina se si rispetta la distanza di un metro, fatta eccezione per i conviventi.

Assembramenti, sì a quelli privati

Vietati assembramenti in area pubblica, eccetto per i conviventi, ma non in area privata. Detta in soldoni, dice Zaia, i cittadini potranno finalmente organizzarsi una grigliata in famiglia.

Dal primo giugno le attività economiche dovranno seguire le nuove linee guida della Regione.

Si possono aprire i centri termali e benessere dal primo di giugno.

Centri estivi

C'era un vulnus nel Dpcm, lo abbiamo risolto: chi gestisce il centro manda una scheda al comune e lo informa, stessa cosa per l'Ulss, in queste schede si impegna ad adottare le linee guida.

Salvini orgoglioso di Zaia

«Sono orgoglioso che» Luca Zaia, «uno dei governatori più amati d'Europa, sia un governatore di lunga data della Lega. È come me un testone, nel senso che ha detto 'devo portare alla fine quello che ho promesso ai venetì e quindi si ricandida a governatore del Veneto e credo, senza scomodare i sondaggisti, stravincerà alla grande a settembre, ottobre o quando il governo farà votare i veneti. Portata a compimento la sua missione in Veneto, penso che sarà una risorsa fondamentale per l'Italia dei prossimi anni». Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rainews 24.

Zaia-Crisanti la polemica continua, l'Università cerca di cucire lo strappo Il rettore Rizzuto: «Il successo Veneto? Grazie al lavoro di molti»

Veneto, contributo affitti per le famiglie

​La Regione ha stanziato un contributo straordinario per sostenere le famiglie in difficoltà a seguito della emergenza Coronavirus, attivando un fondo da 1.500.000 euro a disposizione fin da subito.Viene prevista una somma di 400 euro di contributo una tantum per le spese di affitto delle famiglie .

Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA