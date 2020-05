Coronavirus Veneto, Luca Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

Luca Zaia in diretta oggi per la consueta conferenza stampa che fa il punto sul coronavirus in Veneto. Ecco gli argomenti affrontati dal presidente della Regione.



Zaia in diretta, cosa ha detto oggi

Il bollettino

616mila tamponi fatti, 19113 (+8) i positivi rispetto a ieri, in isolamento ci sono 2245 persone, i ricoverati sono 439, in terapia intensive 36 (dei quali 9 positivi), 3318 i dimessi (da ieri 16), morti 1895 (+9 rispetto a ieri), 91 nati.



Terme, ordinanza in arrivo

Test rapidi a chi lavora nel turismo?

progetto di regione covid free

Centri estivi

Elezioni

Abbiamo pronte le linee guida per le terme, arriverà un'ordinanza per regolare il comparto.Fare il test ai turisti, fossero un migliaio sarebbe un conto, ma con i numeri del Veneto è impossibile. Test al personale delle strutture? Lo stiamo valutando ma con tutta una serie di perplessità, eprché il test è un'istantanea, fatto un mese fa, non vale un mese dopo. Stiamo comunque lavorando ad unConfermo l'apertura per il primo di giugno, certo che se il governo adottasse le linee guida nostre per 0-3 anni, potremmo aprire anche subito. Faremo linee guida e basta, senza complicazioni burocratiche, per aiutare le famiglie.E' grave che in questo paese ci sia chi non vuole andare a votare. Se in autunno ci dovesse essere il virus, allora si andrebbe al 2021. Nel testo di legge ha già la salvaguardia in caso di coronavirus.

Operatori marittimi alla conferenza stampa

"senza schei non se vive e non se magna", hanno scritto in una lettera alla Regione, l'unica cosa che posso fare - ha detto Zaia - è parlare con il direttore dell'Inps per vedere se si riesca a darvi una mano.

