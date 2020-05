Coronavirus in Veneto: 3 morti negli ospedali, 7 nuovi contagiati e 104 guariti

Coronavirus Veneto: il bollettino di oggi, 29 maggio 2020, delle ore 8 a confronto con i dati delle 17 di ieri.

Le vittime di oggi: 3 morti, negli ospedali di Padova, Vicenza e Negrar a Verona.

Positivi in lievissima salita. In totale i positivi sono 19134 (7 in più rispetto a ieri).

I casi attualmente positivi sono 1.849 (ulteriore calo di 100 persone).

Guariti. Intanto i "guariti", cioè i negativizzati virologici, salgono ancora e raggiungono quota 15379 (+104).

Ricoveri e isolamenti in discesa. I ricoverati (positivi e negativizzati) in diminuzione: 411 (-35), di cui 24 in terapia intensiva. In calo anche i dimessi, sono 3334 dagli ospedali e 281 dalle strutture intermedie.

In isolamento domiciliare rimangono 1834 persone, 308 in meno rispetto a ieri.



