Coronavirus Veneto, solo 4 contagi in più e 2 vittime, i guariti oltre quota 15mila

Coronavirus Veneto: il bollettino di oggi, 27 maggio 2020, della serata rispetto ai dati delle alle 8 di stamattina

Vittime. Il report di Azienda Zero registrava una sola vittima negli ospedali veneti nella notte (all'azienda ospedaliera dell'Università di Padova) oggi ce ne sono stati altri 2: uno a Schiavonia e uno a Borgo Roma (Verona) per un totale decessi negli ospedali ed extra ospedale è di 1.898 dall'inizio della crisi il 21 febbraio scorso.

Positivi in lievissima salita. In totale i positivi sono 19117 (4 in più rispetto a stamani).

I casi attualmente positivi sono 2.190 (ulteriore calo di 45 persone).

Cento guariti in più. Intanto i "guariti", cioè i negativizzati virologici, salgono ancora e raggiungono quota 15029.

Ricoveri e isolamenti in discesa. I ricoverati (positivi e negativizzati) sono 434 (-4), di cui 34 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare rimangono 2245 persone, 63 in meno rispetto a ieri.

Bollettino del contagio in Veneto

Bollettino degli Ospedali del Veneto

La Mappa del contagio a Nordest

Ultimo aggiornamento: 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA